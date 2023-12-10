Общество 10 декабря 2023, 18:47 Россию включили в пятерку «реально свободных стран» Патриарх Кирилл призвал россиян к благодарности за «реально свободную страну» РИА «Новости»

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Россияне должны благодарить Бога за то, что живут в «реально свободной стране», которых в мире насчитывается всего пять. Об этом в проповеди после литургии в Знаменском храме при столичном главке управлении МВД заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Полный текст его выступления опубликовали на сайте патриархии.

В своем выступлении предстоятель РПЦ подчеркнул, что, несмотря на существующие скорби, жизнь людей проходит в благополучное время.

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«Мы живем в реально свободной стране. Таких стран я насчитал всего пять, может, чуть больше, ведь все остальные не являются реально свободными. Но мы живем в реально свободной стране и должны благодарить Господа за все это», — призвал верующих патриарх.

Он подчеркнул, что в своих молитвах паства должна помнить об Отечестве и президенте России Владимире Путине, на которого возложена огромная ответственность за судьбу всей России.

Предстоятель Русской православной церкви призвал не забывать и просить Бога за военных, которые уберегают страну от внешних врагов и спасают от внутренних конфликтов.

В середине октября в своей проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников уделять больше внимания молодежи.

Он подчеркнул, что можно пожертвовать службой ради общения с детьми и подростками. Предстоятель РПЦ добавил, что вести диалог с подрастающим поколением нужно живым языком, а не «мертвыми славянизмами».