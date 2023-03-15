Общество 15 марта 2023, 15:55 Россию сочли чемпионом мира по числу введенных против нее санкций Премьер Мишустин назвал Россию чемпионом мира по числу введенных против нее санкций РИА «Новости»

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Премьер-министр Михаил Мишустин назвал Россию чемпионом мира по числу введенных против страны санкций. Об этом председатель правительства заявил на встрече с депутатами фракции КПРФ.

Мишустин отметил рост экономики и низкий уровень инфляции.

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«В период беспрецедентных санкций, а мы чемпионы мира по количеству санкций, <…> нам надо было в первую очередь удержать экономику», — сказал глава кабмина.

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Он обратил внимание на необходимость сбалансировать все отрасли. Правительство, заметил Мишустин, уже в течение нескольких месяцев продолжает вести работу по выходу на рост экономики.

В начале января российский премьер призвал к кооперации в сфере инноваций с дружественными странами. Он подчеркнул особую важность такого сотрудничества в условиях санкций. Глава кабмина счел малые инновационные предприятия драйверами всех индустриально развитых экономик.