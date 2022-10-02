Россию призвали ужесточить законы после исполнения «Миссис Крым» гимна нацбатов | 360°

Общество 02 октября 2022, 14:14 Поделиться Telegram

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Viber Россию призвали ужесточить законы после исполнения «Миссис Крым» гимна нацбатов Глава ОП Крыма Форманчук ответил на исполнение «Миссис Крым» гимна нацбатов Instagram

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Поведение победившей в конкурсе «Миссис Крым» Ольги Валеевой требует персонального разбирательства, а также обязательного ужесточения действующего российского законодательства. Об этом РИА «Новости» заявил глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Ранее в социальных сетях появились публикации, на которых Валеева исполняет украинскую националистическую песню.

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«Необходима патриотическая мобилизация всего гражданского общества в России, ужесточение законодательства, с помощью которого людей накажут за такое поведение», — сказал он.

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Форманчук счел поступок Валеевой умышленным деянием, а не недоразумением.

«Ждем активной работы по поводу таких действий, Государственный совет должен отреагировать. Также нужна реакция от правоохранителей и местных властей», — добавил он.

Валеева выиграла на конкурсе весной 2022 года, мероприятие прошло в Севастополе. Пользователи социальных сетей широко обсуждали победительницу, удивившись выбору жюри.

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