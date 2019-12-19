Россию призвали активнее конфисковывать имущество коррупционеров

России рекомендовали расширить список активов чиновников, депутатов и сенаторов, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. По оценкам экспертов международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), ежегодный объем преступных доходов в России составляет 220 миллиардов рублей.

FATF проводила проверку в Москве с 11 по 29 марта 2019 года, сейчас опубликован расширенный доклад комиссии. Эксперты оценивали в России уровень борьбы с отмыванием преступных средств.

Эксперты отметили, что Россия не является крупным центром отмывания, она выступает источником преступных доходов, которые потом вывозятся за рубеж. Чаще всего это деньги, полученные хищением из бюджета, уходом от налогов, коррупцией, мошенничеством в финансовом секторе и наркоторговлей. По оценкам FATF, с 2014 по 2018 год за рубежом отмывались 220 миллиардов рублей.

FATF также заметила, что за четыре года у преступников изъяли почти 318,5 миллиарда рублей. Однако эта сумма гораздо скромнее общих объемов компенсации ущерба. Так, сумма добровольного возмещения ущерба в 8,5 раз превышает суммы конфискаций по приговору. Эксперты объяснили это тем, что добровольная компенсация может привести к снисхождению при вынесении приговора.

Сейчас, по закону о контроле за соответствием доходов и расходов чиновников, правоохранительные органы должны обратить внимание на госслужащего, если его семья тратит больше задекларированных за последние три года доходов. В таком случае Генпрокуратура может потребовать обосновать расходы. Если обоснования не будет, чиновника должны уволить, а его имущество будет конфисковано. В пользу государства сейчас могут конфисковать недвижимость, транспорт и ценные бумаги. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах.