Общество 08 марта 2024, 01:20 Иностранцев предупредили об угрозе террористической опасности в Москве в ближайшие два дня Посольство США предупредило граждан об угрозе теракта в РФ в ближайшие 48 часов Pixabay

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Россию предупредили об угрозе террористической опасности в ближайшие 48 часов. Сообщения о возможных терактах разместили на англоязычной версии сайта американского посольства.

«Посольство отслеживает сообщения, что экстремисты вынашивают планы в ближайшее время атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты», — сказано в сообщении на сайте.

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Гражданам США рекомендовали избегать скопления людей в Москве, следить за сообщениями в местных СМИ, а также быть внимательными к своему окружению.

Аналогичное предупреждение появилось на сайте МИД Великобритании. Британцам рекомендовали воздержаться от любых поездок в Россию.