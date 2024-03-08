08 марта 2024, 01:20
Иностранцев предупредили об угрозе террористической опасности в Москве в ближайшие два дня
Посольство США предупредило граждан об угрозе теракта в РФ в ближайшие 48 часов
Россию предупредили об угрозе террористической опасности в ближайшие 48 часов. Сообщения о возможных терактах разместили на англоязычной версии сайта американского посольства.
«Посольство отслеживает сообщения, что экстремисты вынашивают планы в ближайшее время атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты», — сказано в сообщении на сайте.
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Гражданам США рекомендовали избегать скопления людей в Москве, следить за сообщениями в местных СМИ, а также быть внимательными к своему окружению.
Аналогичное предупреждение появилось на сайте МИД Великобритании. Британцам рекомендовали воздержаться от любых поездок в Россию.
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