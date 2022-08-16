Россию полностью обеспечат шоколадом после ухода Lindt

Уход швейцарской компании Lindt & Sprungli не повлияет на ассортимент шоколада в России. Внутренние потребности рынка полностью обеспечат отечественные предприятия, сообщил Минсельхоз РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что производственных мощностей для этого хватит. В последние годы Россия, напомнили в министерстве, стала одним из мировых лидеров в кондитерской отрасли и заметным игроком на экспортных рынках.

«Продукция группы компаний Lindt & Sprüngli занимает незначительную долю российского рынка в высоком ценовом сегменте», — отметили в Минсельхозе.

Многие отечественные компании производят премиальный шоколад. Иностранным брендам, добавили в министерстве, он не уступает ни по вкусу, ни по качеству. Уход одного зарубежного производителя не приведет к сокращению ассортимента, а освободившуюся нишу смогут занять российские марки.

Компания Lindt & Sprungli заявила 16 августа об уходе с российского рынка. Швейцарский производитель продолжит поддерживать своих сотрудников в стране.