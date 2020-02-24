Россию обвиняют в попытках устроить Украине проблемы с WADA

Во время беседы с изданием Гоцул рассказал, что Россия пытается представить Украину в невыгодном свете перед WADA.

Россия, которой было грустно страдать одной, прилагала много усилий, чтобы потянуть Украину за собой Игорь Гоцул.

Глава ФЛАУ подчеркнул, что попытки не увенчались успехом — его коллеги смогли убедить агентство в том, что политика стран сильно различается. Гоцул вспомнил, что пять лет назад WADA заявило, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) не соответствует установленному кодексу. Несмотря на это, украинская сторона смогла убедить агентство восстановить его работы.

«Смогли убедить международное сообщество на уровне профильного министерства, НАДЦУ и ведущих федераций страны, что политика изменилась. Они нам поверили», пояснил Гоцул.

Исполнительный комитет WADA 9 декабря отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах и запретили проводить их на территории страны. Запрет продлится четыре года. Кроме того, статуса соответствия лишили Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Россия выразила официальное несогласие с обвинениями WADA. Дело передали в Спортивный арбитражный суд.