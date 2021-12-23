Россию нельзя победить, ее можно развалить изнутри, об этом не один век говорили ее противники, заявил президент Владимир Путин. Он указал, что над такой задачей как раз работали те, кто обслуживал интересы других стран.

«Хочу напомнить, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно развалить изнутри. Что благополучно было сделано по результатам Первой мировой войны и в 1990-е годы, когда разваливали СССР», — сказал глава государства.

Он также затронул тему закона об иноагентах, напомнив, что такой документ был придуман не в России, а в США — стране, которую считают самой сведущей в демократии.

«У нас 0,034 организаций признаны иноагентами из 200 тысяч НКО. <…> Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы просто хотим, что организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что российский закон об иноагентах гораздо либеральнее, чем, например, в Штатах, где есть уголовная ответственность, если организация не прекращает деятельность. Российские власти этого не требуют.

«У нас 74 организации признаны иноагентами из 200 000 зарегистрированных НКО», — уточнил он.

Также президент указал на то, что в России действует разделение власти на исполнительную, законодательную и судебную.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплоченной, эффективной, устремленной вперед. Выбор будет определяться российским народом», — заключил он.