Россию не смогут покинуть 25 млн должников

1,5 миллиона граждан России не смогут уехать из страны на новогодние праздники, так как имеют задолженности по алиментам, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Они числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве.

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Кроме них еще 13 миллионов россиян не смогут уехать из страны из-за неоплаченных штрафов ГИБДД, а 2,5 миллиона за долги по услугам ЖКХ.

В списке невыездных по итогам 2019 года оказались еще 7-8 миллионов граждан, которые задолжают по кредитам. Большая часть этих людей находятся в списках коллекторов.

По словам экспертов, опрошенных газетой, 60–70% должников не платят по кредитам из-за сложного финансового положения, поэтому мера по ограничению выезда за границу не окажет на них никакого влияния. Всего в России более 25 миллионов человек являются невыездными.