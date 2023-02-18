Общество 18 февраля 2023, 21:32 Россию назвали мировой столицей волонтерства Замглавы администрации президента Кириенко: Россия стала мировой столицей волонтерства Телеканал «360»

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Россия является страной, в которой живет столько неравнодушных людей, что ее можно назвать столицей волонтерства. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Его слова привел ТАСС.

«Россия за эти годы действительно стала мировой столицей волонтерства и добровольчества, потому что такого количества неравнодушных отзывчивых людей, я убежден, нет ни в одной стране мира», — сказал он.

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По словам Кириенко, премия для волонтеров «Мы вместе» стала международным событием. Рост этого движения в стране он объяснил следствием российского характера.

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«Мне кажется, это такая национальная черта российского характера, потому что это люди всех возрастов, начиная от школьников, заканчивая „серебряными“ волонтерами, многим из которых и за 80, и за 90 лет.», — отметил он.

В ходе выступления на церемонии третьего сезона международной премии «Мы вместе» Кириенко сообщил, что в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!» граждане России пожертвовали более пяти миллиардов рублей.