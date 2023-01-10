Общество 10 января 2023, 12:58 Россию назвали идеальным местом для ведения бизнеса

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Директор Института нового общества Василий Колташов в разговоре с изданием kp.ru объяснил, почему Россия — это идеальное место для ведения бизнеса.

Как заметил эксперт, кроме рынка сбыта, в стране имеется достаточно недорогая рабочая сила и очень недорогие собственные ресурсы.

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«Россия сейчас — это идеальное место для технологических капиталовложений после того, как западные экономики стали жертвами самоубийственной политики своих правительств», — сказал Колташов.

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Уход некоторых западных компаний после февраля 2022 года из России эксперт объяснил тем, что они оказались несамостоятельными в принятии решений. То есть как только руководство компаний получило политическое распоряжение от своих правительств, они повернулись и ушли, тем самым заявив, что являются политической структурой.

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