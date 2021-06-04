Россия может стать открыта для вакационного туризма уже с июля этого года. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В пятницу он выступил на панели ПМЭФ «Борьба с инфекциями: риски будущего».

«Россия с июля может открыться для вакцинного туризма», — передало РИА «Новости» его слова.

Сегодня также стало известно, что Венгрия и еще несколько стран обратились к России для взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что страна готова рассмотреть признание сертификатов с Венгрией.

Михаил Мурашко несколько дней назад сообщил, что заболеваемость COVID-19 идет на спад в России. По его словам, третьей волны коронавируса в стране не будет. Он добавил, что введение послаблений в стране станет возможным после вакцинирования 60% населения. Возможно, в таком случае правительство разрешит россиянам снять защитные маски. По последним данным, полный курс вакцинации прошли более 10 миллионов россиян.