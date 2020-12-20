Российскую журналистку призвали наказать за плакат «Я беременна» на конференции с Путиным

Представительница СМИ пришла на мероприятие с плакатом с надписью: «Я беременна». Таким образом она пыталась привлечь внимание главы государства и рассказать о вице-губернаторе Рязанской области Игоре Грекове, считает Малькевич.

Журналистка прикинулась беременной и тем самым обманула не только президента, но и всех россиян, уверен Малькевич. Она использовала постановочный вопрос, что недопустимо для представителя СМИ.

«Подобное недостойное поведение, выражающееся в откровенной и отвратительной лжи на всю страну, не должно остаться безнаказанным», — заявил Малькевич.

Член Общественной палаты (ОП) обратился к председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву. Он требует рассмотреть поведение журналистки и принять в отношении нее необходимые меры. По словам Малькевича, выступление Безукладовой было заранее опубликовано в соцсетях. В связи со всем этим он призвал исключить ее из СЖР за «поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста».

На пресс-конференции Безукладова попросила Путина присвоить рязанскому чиновнику Грекову звание Героя России за спасение семи человек при пожаре. Однако местные СМИ писали, что вице-губернатор спас только одну женщину, а очевидцы вовсе не видели его на месте ЧП.

Муж Безукладовой работает в правительстве Рязанской области, писали СМИ.

В то же время лишить аккредитации просят и журналистку из Магнитогорска в Челябинской области Ольгу Балабанову, На пресс-конференции она говорила с президентом о мусорной реформе и экологии. Корреспондент назвала выбросы в городе туманом, писало агентство Ura.ru.