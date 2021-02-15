Российскую версию журнала Men’s Health перезапустят

В России снова появится журнал Men’s Health. Перезапуск глянца, который перестали издавать в стране в начале 2020 года, запланирован на апрель 2021-го.

Медиахолдинг Independent Media назвал событие новой страницей в истории легендарного бренда, опубликовав соответствующее заявление на своем сайте.

«Он становится глобальным источником информации о здоровом образе жизни, фитнесе, спорте, спортивных и экстремальных видах досуга, путешествиях и выдающихся людях для всех увлеченных мужчин России», — отмечено в материале.

Печатный выпуск Men’s Health будет выходить пять раз в год. Планируется, что в основном бренд будет присутствовать в цифровом формате. Сайт издания тоже перезапустят.

Главным редактором журнала станет Антон Иванов, ранее занимавший должность заместителя главного редактора GQ.

Аудитория Men’s Health — более 21 миллиона человек. Журнал представлен в 35 странах. В России он выпускался с 1998 года. Под эгидой холдинга Independent Media в нашей стране выходят Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Grazia, Esquire, «Домашний очаг» и другие издания.