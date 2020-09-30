Российскую тяжелоатлетку приняли за мужчину в аэропорту

Российской спортсменке Анне Тураевой пришлось доказывать свой пол сотрудникам одного из аэропортов. Отметке в паспорте тяжелоатлетки они не поверили, отчитав пассажирку «как малолетку».

Негативным опытом от перелета Тураева поделилась с подписчиками, рассказав о произошедшем в Instagram.

Тураева летела транзитом в Краснодар через Санкт-Петербург и Москву. Ее отказались пускать на проходной, обратив внимание на запись в графе пола в паспорте.

«Это было унизительно. При всей очереди меня отчитывали, как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели», — рассказала спортсменка.

В российской столице все вышло, по словам Тураевой, еще хуже. Женщина столкнулась с агрессией и испугалась.

«Мне казалось, что я преступница. <…> Ни капли уважения, никакого чувства такта», — подчеркнула тяжелоатлетка.

Она заметила, что сама не позволила «ни малейшей грубости» и ощутила себя «максимально беспомощной».

Сотрудники авиакомпании, сообщил сайт mk.ru, извинились за произошедшее. Действия сотрудников аэропорта, которые работали на рейсе спортсменки, обещали проверить. «360» связался с девушкой, однако пока Тураева не готова комментировать ситуацию.

Анна Тураева шесть раз становилась чемпионкой мира по пауэрлифтингу и является десятикратной чемпионкой Европы.