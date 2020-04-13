Российскую семью затравили из-за ребенка с коронавирусом

Семилетний ребенок заразился коронавирусом в Усть-Куте (Иркутская область). После новости об этом в общегородской чат слили информацию о семье, где выявили инфицированного. В социальных сетях его родителям начали угрожать.

«После публикации информации оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области о появлении в Усть-Куте первого зараженного в социальных сетях города начали появляться данные о семье, а также оскорбления и угрозы», — сообщили в пресс-службе администрации города.

В управе Усть-Кута рассказали «360», что оскорбления и угрозы начались потому, что люди испугались распространения заразы.

«Это маленький очень город. Здесь все рядом. Люди очень испугались того, что здесь есть эта инфекция. Прямых оскорблений не было. Люди просто переживали», — отметил собеседник. В администрации добавили, что в чате были сообщения о том, что члены этой семьи якобы не соблюдали режим самоизоляции, ходили и всех заражали. Прямых угроз не было. Это было осуждение в жесткой форме.

Семья сейчас находится на самоизоляции в своей квартире. Возле дома для безопасности дежурят полицейские. Ранее в Усть-Кут с отдыха в Таиланде вернулась женщина с двумя детьми. После двух недель карантина без симптомов заражения она пошла на работу, а позже из Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока пришли результаты анализов. Коронавирус нашли у семилетнего ребенка. У женщины и ее старшей дочери инфекцию не обнаружили.

По последним данным, в России выявили 15 770 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19, которую вызывает вирус, умерли 130 человек. В мире коронавирус подхватили более 1,8 миллиона человек.