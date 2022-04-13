Российскую молодежь защитят от влияния западных ценностей

Российскую молодежь защитят от тлетворного влияния западных ценностей с помощью дополнения закона о молодежной политике. Об этом РИА «Новости» сообщил глава профильного комитета Государственной думы РФ Артем Метелев.

Парламентарий рассказал, что молодежный комитет уже завершил процесс сбора инициатив, большинство из которых подали сами граждане, а еще часть — пользователи платформы «Россия — страна возможностей».

«Упрощение процедуры получения помощи от государства, уменьшение влияния Запада на культуру России, повышение уровня информирования молодежи, укрепление традиционных семейных ценностей, упрощение процедуры получения помощи от государства», — перечислил он основные инициативы.

До конца апреля комитет получит экспертные мнения по поданным инициативам от Общественной палаты и регионов.

По словам Метелева, изначально планировалось представить концепт закона ко Дню молодежи 27 июня.

«Спешка здесь неуместна, так как необходимо обратить тщательное внимание к каждой детали», — сообщил он.

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