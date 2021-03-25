Российскую молодежь призвали не равняться на блогеров

Член Общественной палаты Петербурга Андрей Малков обратился к молодежи с призывом не равняться на блогеров, а получать хорошее образование. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Что пропагандируют блогеры? Что у них пять тысяч подписчиков в Instagram? Я сделал пост и получил за него миллион? Мы изначально находимся в неравных условиях», — заметил Малков.

По его словам, общественники и государство имеют гораздо больше возможностей для донесения своих позиций, нежели блогеры на площадке Instagram. Он обратил внимание на то, что есть сегмент людей, добившихся успехов в творчестве и спорте, которые влияют на молодежь.

«Таких лидеров надо выявлять, давать им некий государственный ресурс, дабы они пропагандировали задачи государства», — предложил общественник.