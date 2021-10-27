Российскую компанию оштрафовали за ледяные вагоны поезда

Федеральной пассажирской компании придется заплатить штраф за холод в поезде Приобье — Екатеринбург. Температура в вагонах была около +10…+12 градусов, а в туалетах и вовсе упала до +3. При этом за окном стоял почти сорокаградусный мороз.

В таких условиях пассажиры ехали из Югры на новогодние каникулы. После этого они пожаловались в прокуратуру, было возбуждено административное дело, по которому ФПК оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщило издание E1.ru.

По санитарным нормам в пассажирских вагонах всех типов и классов температура не может быть ниже +20, в туалете допускается до +16. Однако ФПК решила обжаловать это решение и попыталась объяснить мороз сломанным табло в поезде. Еще одним аргументом компании был сильный холод на улице, во время поездки за окнами поезда было -39.

Свердловский областной суд отклонил жалобу, указав на то, что низкая температура в вагонах подтверждается в том числе и письменной объяснительной начальника поезда. По его данным, в ночь на 1 января 2021 года температура воздуха в салонах вагонов держалась на уровне +10… +12, а в туалетных помещениях одного из вагонов она упала +3 градусов.