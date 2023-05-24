24 мая 2023, 15:36
Российскую элиту осудили за скорбь о прошлой жизни
Режиссер Богомолов в статье осудил российскую элиту за скорбь о прошлой жизни
Известный режиссер Константин Богомолов написал осуждающий материал, в котором подверг критике российскую элиту за скорбь о прошлой жизни и презрение к своей стране. Статью опубликовало РИА «Новости».
Богомолов отметил, что после начала специальной операции на Украине «особые русские» вместо усердной работы начали страдать о прошлой жизни, пребывая в растерянности.
Реклама
«Элита оплакивает свою безмятежную жизнь, винтовые улыбки и счастливый смех вместо пролитой крови. Поезд пошел по другим рельсам, поэтому нужно прекратить заниматься рефлексией», — написал он.
Режиссер подчеркнул, что не планирует покидать Россию, потому что для этого нет оснований.
«Это самая лучшая страна на Земле, которую я очень сильно люблю. Уже устал отвечать на вопросы об уезде из России», — добавил Богомолов.
В начале года в Сети появились слухи об уезде режиссера из страны, но он их опроверг.
Россия
Реклама
Реклама