Общество 24 мая 2023, 15:36 Российскую элиту осудили за скорбь о прошлой жизни Режиссер Богомолов в статье осудил российскую элиту за скорбь о прошлой жизни РИА «Новости»

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Известный режиссер Константин Богомолов написал осуждающий материал, в котором подверг критике российскую элиту за скорбь о прошлой жизни и презрение к своей стране. Статью опубликовало РИА «Новости».

Богомолов отметил, что после начала специальной операции на Украине «особые русские» вместо усердной работы начали страдать о прошлой жизни, пребывая в растерянности.

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«Элита оплакивает свою безмятежную жизнь, винтовые улыбки и счастливый смех вместо пролитой крови. Поезд пошел по другим рельсам, поэтому нужно прекратить заниматься рефлексией», — написал он.

Режиссер подчеркнул, что не планирует покидать Россию, потому что для этого нет оснований.

«Это самая лучшая страна на Земле, которую я очень сильно люблю. Уже устал отвечать на вопросы об уезде из России», — добавил Богомолов.

В начале года в Сети появились слухи об уезде режиссера из страны, но он их опроверг.