Российскую авиакомпанию обманули почти на 3 млн рублей

Специализирующаяся на чартерах авиакомпания I fly оказалась в очень сложном положении. Мало того, что сейчас приостановлены все перевозки, так фирму еще развели на почти три миллиона рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Это произошло, когда организация хотела купить пассажирские кресла для самолетов. Еще в 2019 году ООО «Ай Флай» вела по этому поводу переговоры с компанией KNSI Aviation Engineering Ltd из Великобритании. В октябре прошлого года стороны заключили договор на поставку четырех пассажирских кресел для самолета.

Российская фирма должна была перевести партнерам более 49 тысяч долларов. Однако сначала им сообщали, что деньги нужно перевести на один счет, но затем пришло новое письмо с другими реквизитами. Якобы старый счет заблокировали из-за нерешенных налоговых вопросов.

В итоге I fly перевела деньги, только не британской компании, а мошенникам. Российский авиаперевозчик потерял 2 867 069 рублей.Теперь столичное МВД расследует дело об особо тяжком мошенничестве в банковской сфере.