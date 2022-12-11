Общество 11 декабря 2022, 02:36 Российскому рынку недвижимости предрекли стагнацию в 2023 году Аналитик Радченко: на рынке недвижимости в 2023 году ожидается стагнация freepik

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Спрос на покупку жилья значительно снизится после завершения программы льготной ипотеки, поэтому рынок недвижимости в 2023 году ждет глубокая стагнация. Таким прогнозом президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко поделилась с Ura.ru.

«Застройщики будут вынуждены снижать цены, если захотят продать. Может те, у кого прочнее подушка безопасности, будут достраивать на кредитные средства банков», — заявила она.

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Радченко объяснила, что снижение активности на рынке жилья ожидаемое явление. Так как рынок недвижимости является цикличным, за подъемом всегда следует спад.

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«Зарплаты на столько не выросли, поэтому нужно его охладить», — резюмировала аналитик.

Ранее россиянам объяснили, что процентные ставки на ипотеку в ряде банков увеличились из-за повышающихся кредитных рисков. При этом в ноябре 39 финансовых организаций скорректировали ставки на ипотечные программы.

Как отмечала эксперт по недвижимости Ирина Носова, у завершения программы льготной ипотеки есть как плюсы, так и минусы. К первым можно отнести снижение цен на жилье. К негативным моментам относится заморозка части строек.