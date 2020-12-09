Российскому гонщику «Формулы-1» пришлось извиняться за пикантное видео

Автогонщик Никита Мазепин залил на свою страницу в Instagram пикантное видео, в котором он трогает девушку за грудь. Спортсмен уже удалил ролик, но он разошелся в Сети. Мазепину пришлось извиняться перед командой, в составе которой он должен дебютировать в «Формуле 1» в следующем году.

«Я хотел бы извиниться за свои недавние действия. Как за мое неприемлемое поведение, так и за то, что оно стало достоянием социальных сетей. Прошу прощения, что причинил оскорбление, и за то, что поставил «Хаас» в неловкую ситуацию. Я должен придерживаться более высоких стандартов как гонщик «Формулы 1», — написал Мазепин на своей странице в Twitter. Извинение он оставил на английском языке.

Гонщик признал, что подвел сам себя и других людей и пообещал извлечь урок из того, что случилось. В «Хаас» осудили поступок Мазепина и заявили, что не будут разбираться с этим вопросом публично.

Ранее на странице спортсмена в Instagram появилось видео с девушкой с обнаженной грудью в автомобиле. Чья-то ладонь попыталась прикрыть наготу, но героиня ролика схватила руку и прижала к себе.

В начале декабря Мазепин подписал с «Хаас» многолетний контракт. Он дебютирует в «Формуле 1» в следующем сезоне.