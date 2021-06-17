Российском союз туриндустрии не исключил открытие Турции в июле

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказал мнение, что в июле может открыться граница между Россией и Турцией. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По его словам, такое вполне возможно, так как на курортах ниже заболеваемость. Не исключено, что страну откроют после 21 июня.

«В эту пятницу, возможно, заседание комиссии будет, и в понедельник мы уже узнаем. Вероятность того, что с июля Турция будет открыта, очень высока», — заключил Барзыкин.