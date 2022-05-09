Новак рассказал о новых покупателях российской нефти

Нефтедобывающие компании России по итогам мая начнут восстанавливать свои объемы по добыче сырья после падения в апреле. Этому помогло увеличение объемов поставок новым покупателям. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил вице-премьер российского правительства Александр Новак.

Он пояснил, что речь идет о новых компаниях, покупающих российскую нефть, расположенных в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Безусловно, российские нефтяные компании в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — заявил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что сейчас рассматривается ряд новых инфраструктурных проектов для переориентации поставок нефти. Речь идет о расширении трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», через который идет транспортировка энергоносителя в Китай. Также изучается вопрос строительства новых портов.

Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения ситуации в нефтегазовой отрасли с правительством потребовал ускорить реализацию проектов по экспорту энергоресурсов на рынки стран Южной Азии, Африки и Латинской Америки.

Введение ограничения на покупку российской нефти до конца 2022 года странами Евросоюза содержится в шестом санкционном пакете. В данный момент документ находится на рассмотрении. Против введения запрета на покупку энергоресурсов выступила Венгрия.