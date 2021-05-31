Спрогнозирован рост российской экономики

Российская экономика в 2021 году покажет увеличение на 3,5%. Такой рост будет восстановительным, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

«Восстановительный рост неизбежен. Мы ожидаем, что в 2021 году рост ВВП в реальном выражении составит около 3,5%. О восстановлении количественных объемов ВВП можно будет говорить в четвертом квартале этого года», — процитировало Сухова РИА «Новости».

По словам главы агентства, структура ВВП будет отличаться от той, что была до пандемии коронавируса. Он отметил, что связанные с добычей нефти отрасли в годовом выражении, скорее всего, не смогут восстановить докризисные объемы производства.

Судя по всему, это случится ближе к 2023 году. Восстановление экономик после пандемии сочетается с активизацией повестки устойчивого развития, что неизбежно окажет влияние на структуру инвестиций и производства», — подчеркнул Сухов.

Он добавил, что нельзя забывать о «демографическом следе» пандемии. В 2021 году этот фактор может негативно повлиять на ВВП на 0,2-0,9%. При этом к 2030 году уровень упадет до 0,05–0,2% ВВП, а полностью «демографический след» исчезнет лишь через 15-20 лет.

«При этом основные преимущества России с точки зрения сопоставления с другими странами — прежде всего, в сфере бюджетной устойчивости и низкой величины долга — необходимо тщательно оберегать», — заключил глава АКРА.