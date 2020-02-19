Российский военный попал на 2 млн из-за взяток за скафандр

Заработать на приемке нового скафандра для МКС решил заместитель начальника одного из военных представительств Министерства обороны майор Александр Кузьмин. За свою подпись с предприятия-производителя космического костюма он потребовал 200 тысяч рублей. В итоге он поплатился за свою жадность.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд, военного приговорили к штрафу два миллиона 50 тысяч рублей.

«Коммерсант» уточнил, что речь шла о скафандре «Орлан-МКС», который производило АО «НПП „Звезда“». Стоимость космического костюма составляет несколько десятков миллионов рублей. Всего их существует пять единиц, и каждый проходил испытания на Международной космической станции.

В материалах уголовного дела говорится, что именно на пятом скафандре и решил заработать Кузьмин. Майор отвечал за прием изделий и аппаратуры для ВКС и космической промышленности. В начале 2018 года он заявил представителю «Звезды», что подпишет все документы по скафандру, если ему в течение следующих четырех месяцев будут перечислять по 50 тысяч рублей. Представитель предприятия обратился к руководству, которое отправило его в ФСБ.

Все дальнейшие переговоры с военным шли под наблюдением силовых структур. Всего майор получил 200 тысяч рублей, а новый скафандр успешно отправился на МКС. Силовики задержали взяточника в ноябре 2018 года. Кузьмин написал явку с повинной. Он пояснил, что не получил годовую премию, поэтому решил найти деньги таким способом. Он особо подчеркнул, что просил всего 100 тысяч рублей, а остальные выплаты компенсировали его затраты на поездку на космодром.

Однако гарнизонный военный суд в тяжелое материальное положение офицера вникать не стал, а также уточнил, что премию ему не дали за плохую работу. Однако в приговоре суд учел награды майора и двух детей, которые находятся у него на иждивении. Изначально штраф составлял два миллиона 100 тысяч рублей. Но суд снизил его на 50 тысяч за два дня, которые Кузьмин провел под стражей. Обжаловать приговор военный не стал.