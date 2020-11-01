Российского священника обвинили в пьянстве на похоронах

Священник устроил скандал на похоронах учительницы в селе Кузовлево Лев-Толстовского района Липецкой области. На резкую реакцию повлияла причина смерти женщины. Видеозапись конфликта опубликована на «Пикабу».

Дата и место конфликта: 29 октября, Георгиевский храм. Местные жители приехали туда на отпевание учительницы с более чем 40-летним стажем работы.

По предварительной информации, на кадрах запечатлен священник Андрей Сидоренко. На видео слышно, как многие из собравшихся вслух отмечают нетрезвое состояние служителя церкви. В ролике батюшка спорит с одним из прихожан, оскорбляет его, после чего они чуть ли не начинают драться.

Священник отказался отпевать умершую, как только узнал причину ее смерти: коронавирус. Позже Сидоренко назвал всех присутствующих «коронавирусниками».

«Что вы хотите? Вы хотите уничтожить все село?!» — заявил он.

В Лев-Толстовском благочинии Елецкой епархии отказались от комментариев, сообщило местное издание GOROD48. Как, впрочем, и родные учительницы.

Поведение священнослужителя обсудят 2 ноября, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Елецкой епархии. Руководство епархии знает о конфликте.