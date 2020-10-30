Российского судью отправили в отставку из-за дела о мошенничестве

Коллегия судей Волгоградской области отправила в отставку председателя Дзержинского райсуда Юлию Добрынину. Ранее коллегия разрешила СК возбудить против нее дело о мошенничестве.

«За совершение дисциплинарного проступка, повлекшего умаление авторитета судебной власти, на председателя Дзержинского районного суда Волгограда Добрынину Ю. В. наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения ее полномочий с лишением квалификационного класса», — приводит ТАСС текст сообщения объединенной пресс-службы судов региона.

Ранее в райсуде рассматривали дело в отношении предпринимателя о незаконном сносе гостиницы. По версии следствия, Добрынина попросила у его жены денег, чтобы получить нужное заключение экспертов. Супруга бизнесмена обратилась в полицию и под наблюдением оперативников передала теперь уже экс-судье деньги.

Добрынину тогда не задержали из-за неприкосновенности. Позже коллегия судей разрешила следователям завести дело о мошенничестве. Подозреваемая тогда на суд не пришла из-за болезни и решение приняли без нее.