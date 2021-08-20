Российского следователя заподозрили в романе с фигурантом уголовного дела

Следователя одного из территориальных отделов полиции Омска заподозрили в любовных отношениях с фигурантом уголовного дела, с которым она работала. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным полиции, следователь занималась делом о краже и закрутила роман с 22-летним обвиняемым в преступлении. В МВД отметили, что она не просила руководство отстранить ее от расследования на фоне личной истории.

Об их отношениях узнали сотрудники собственной безопасности УМВД. Они провели проверку и передали материалы в областное управление Следственного комитета. Там также начали проверять обстоятельства случившегося. Если вину следователя докажут, то ее уволят из органов, а руководителей накажут.

Официальной информации о возможной помощи возлюбленному с ее стороны нет. Telegram-канал Baza написал, что следователь посодействовала обвиняемому и в июле он сбежал. По данным канала, парня быстро нашли на окраине Омска — он сидел за рулем машины, которая принадлежит сотруднице полиции.