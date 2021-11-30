Российского рэпера OG Buda могут оштрафовать за пропаганду наркотиков в интернете

На российского рэпера Григория Ляхова, который выступает под псевдонимом OG Buda, составили протокол о пропаганде наркотиков в интернете. Музыканту грозит штраф.

Материалы по делу Ляхова поступили в Зюзинский суд Москвы, сообщил ТАСС. Дата заседания не уточняется.

«В суд поступил протокол в отношении Григория Ляхова, он составлен по части 1.1. статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета)», — уточнили в суде.

Санкции по указанной статье предусматривают штраф от пяти до 30 тысяч рублей для физических лиц. С предпринимателей могут взыскать до 100 тысяч.

Две композиции OG Buda — «Бандит» и «Печеньки» — попросили проверить в организации «Лига безопасного интернета». Сомнения вызвала и совместная композиция музыканта с рэпером Платиной (настоящее имя — Роберт Плаудис) из Латвии «Это не любовь».

В июне 2021 года организация обращалась в управление по контроль за оборотом наркотиков столичного главка МВД, указав на «откровенную пропаганду наркотиков в одном из видеоклипов Элджея». Против артиста тоже составили протокол. Его дело в Зюзинском суде рассмотрят 3 декабря.