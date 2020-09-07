Российского посла вызвали в МИД Сербии после публикации Захаровой

В МИД Сербии хотят услышать разъяснение поступка Марии Захаровой в соцсетях. Для этого в министерство вызвали российского посла.

О вызове российского посла в МИД Сербии сообщило РИА «Новости». Мария Захарова сделала пост в соцсетях, где посоветовала Вучичу сидеть на встрече с Дональдом Трампом как героиня фильма «Основной инстинкт», а не как на допросе. Позже поступок Марии Захаровой прокомментировал президент Сербии Александар Вучич. Он сообщил, что Россия не ценит отношений с Сербией, которая не стала вводить против страны санкции.

Сама Захарова считает, что ее публикацию неверно поняли. Она объяснила, что своим коллажем выразила неприятие высокомерного отношения со стороны американских чиновников к европейскому гостю.

Поступок Захаровой также раскритиковали директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии и сербский министр обороны Александр Вулин.

Также о шутке представителя МИД высказалась российский политолог Наталия Елисеева. По словам эксперта, подобные действия непозволительны людям, занимающим высокий пост.