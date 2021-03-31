Российского посла вызвали в МИД Италии после задержания подозреваемых в шпионаже

МИД Италии вызвал Российского посла Сергея Разова после задержания в Риме двух человек по подозрению в шпионаже в пользу нашей страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление итальянского ведомства.

«Генеральный секретарь министерства Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова», — приводит агентство текст сообщения итальянского МИД.

В Риме задержали двух человек, которых заподозрили в шпионаже в пользу России. Как пишут местные СМИ со ссылкой на полицию, это офицер при российском посольстве и офицер ВМС Италии. Их имена и должности не назвали.

Это произошло вечером 30 марта. Как написала газета La Repubblica, итальянский военный передал россиянину документы и получил деньги на территории дипведомства.

Ранее в Министерстве иностранных дел Болгарии двух сотрудников посольства России в Софии объявили персонами нон грата. Это решение было связано с неким шпионажем, пояснили болгарские власти. Наш посол в Болгарии Элеонора Митрофанова обратилась к руководству страны с требованием прекратить «шоу по теме шпионажа».