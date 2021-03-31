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    31 марта 2021, 11:39

    Российского посла вызвали в МИД Италии после задержания подозреваемых в шпионаже

    Андрей Иванов

    МИД Италии вызвал Российского посла Сергея Разова после задержания в Риме двух человек по подозрению в шпионаже в пользу нашей страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление итальянского ведомства.

    Российского посла вызвали в МИД Италии после задержания подозреваемых в шпионаже

    «Генеральный секретарь министерства Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова», — приводит агентство текст сообщения итальянского МИД.

    В Риме задержали двух человек, которых заподозрили в шпионаже в пользу России. Как пишут местные СМИ со ссылкой на полицию, это офицер при российском посольстве и офицер ВМС Италии. Их имена и должности не назвали.

    Это произошло вечером 30 марта. Как написала газета La Repubblica, итальянский военный передал россиянину документы и получил деньги на территории дипведомства.

    Ранее в Министерстве иностранных дел Болгарии двух сотрудников посольства России в Софии объявили персонами нон грата. Это решение было связано с неким шпионажем, пояснили болгарские власти. Наш посол в Болгарии Элеонора Митрофанова обратилась к руководству страны с требованием прекратить «шоу по теме шпионажа».