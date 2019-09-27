Российского посла не вызывали в МИД Киргизии из-за Малахова
«Никто не вызывал российского представителя в МИД Киргизии в связи с программой Андрея Малахова. В ходе планового рабочего контакта киргизские коллеги среди прочего подняли вопрос относительно высказываний телеведущего в программе на канале „Россия“», — сообщил МИД через Telegram-канал.
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В МИД подчеркнули, что эта ситуация не связана с двусторонними отношениями России и Киргизии.
Скандальная история связана с выходом в эфир передачи Малахова 24 сентября. В ходе программы ведущий предположил, что водитель-мигрант Исламбек Акбаров из-за ситуации в стране мог за деньги специально устроить ДТП, в котором погиб россиянин Владимир Маругов.
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В пятницу на странице МИД Киргизии в Facebook появилось сообщение, что ведомство озабочено высказываниями журналиста. Они добавили, что вызвали советника-посланника посольства России в Бишкеке, чтобы указать на «некорректные высказывания относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова».
Малахов после этого выразил сожаление в связи с тем, что обидел жителей Киргизии своими словами.