Российского посла не вызывали в МИД Киргизии из-за Малахова

В МИД заявили, что российского посла не вызывали в министерство иностранных дел Киргизии в связи с выпуском телешоу Андрея Малахова. Ранее информация об этом появилась в аккаунте МИД Киргизии в Facebook.

«Никто не вызывал российского представителя в МИД Киргизии в связи с программой Андрея Малахова. В ходе планового рабочего контакта киргизские коллеги среди прочего подняли вопрос относительно высказываний телеведущего в программе на канале „Россия“», — сообщил МИД через Telegram-канал.

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В МИД подчеркнули, что эта ситуация не связана с двусторонними отношениями России и Киргизии.

Скандальная история связана с выходом в эфир передачи Малахова 24 сентября. В ходе программы ведущий предположил, что водитель-мигрант Исламбек Акбаров из-за ситуации в стране мог за деньги специально устроить ДТП, в котором погиб россиянин Владимир Маругов.

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В пятницу на странице МИД Киргизии в Facebook появилось сообщение, что ведомство озабочено высказываниями журналиста. Они добавили, что вызвали советника-посланника посольства России в Бишкеке, чтобы указать на «некорректные высказывания относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова».

Малахов после этого выразил сожаление в связи с тем, что обидел жителей Киргизии своими словами.