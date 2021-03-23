Ивлеева снялась для обложки российского Playboy

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева пополнила список «девушек с обложки» российской версии журнал Playboy. Фотографию обложки апрельского выпуска издания опубликовал Telegram-канал Super.ru.

Если на самой обложке откровенные места Насти прикрыты вспышками света. То внутри она снялась полностью обнаженной.

По традиции внутри журнала должно быть интервью с героиней обложки. Получила ли его редакция российского Playboy неизвестно.

Но для Анастасии Ивлеевой это не первая фотосессия для мужского глянца. В сентябре 2019 года в Playboy уже были снимки телеведущей, но не совсем откровенные.

Материал назывался «30 горячих фото Насти Ивлеевой, которые заставят тебя позавидовать Элджею». Сама статья рассказывала об истории успеха блогера и телеведущей.

Более откровенные фотосессии в карьере Ивлеевой были еще раньше. Весной 2018 года она снялась практически обнаженной для обложки журнала Maxim.