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    23 марта 2021, 00:23

    Ивлеева снялась для обложки российского Playboy

    Анатолий Минкин

    Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева пополнила список «девушек с обложки» российской версии журнал Playboy. Фотографию обложки апрельского выпуска издания опубликовал Telegram-канал Super.ru.

    Ивлеева снялась для обложки российского Playboy

    Если на самой обложке откровенные места Насти прикрыты вспышками света. То внутри она снялась полностью обнаженной.

    По традиции внутри журнала должно быть интервью с героиней обложки. Получила ли его редакция российского Playboy неизвестно.

    Но для Анастасии Ивлеевой это не первая фотосессия для мужского глянца. В сентябре 2019 года в Playboy уже были снимки телеведущей, но не совсем откровенные.

    Материал назывался «30 горячих фото Насти Ивлеевой, которые заставят тебя позавидовать Элджею». Сама статья рассказывала об истории успеха блогера и телеведущей.

    Более откровенные фотосессии в карьере Ивлеевой были еще раньше. Весной 2018 года она снялась практически обнаженной для обложки журнала Maxim.