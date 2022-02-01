Программа «Внимание! Еда!» проверила пять марок российского молока

Программа «Внимание! Еда!» решила проверить молоко пяти российских торговых марок, чтобы выяснить, какое из них отвечает всем необходимым требованиям. Исследование провели специалисты Роскачества.

Согласно нормам потребительской корзины, один трудоспособный россиянин должен ежегодно потреблять 290 килограммов молока и молочных продуктов. Это почти 800 граммов в день, что эквивалентно примерно бутылке молока, трем пачкам творога или шести йогуртам.

Если пройтись по магазинам, можно обратить внимание, что некоторые пачки молока стоят в холодильниках, а некоторые — просто на полках. У одного молока срок годности семь дней, а другое может стоять спокойно открытым на столе и с ним ничего не случится. Разница между ними — в пастеризации. Молоко также отличается и степенью жирности. Оно бывает обезжиренное от 0 до 1%, цельное 3,5%, отборное или повышенной жирности от 4,5 до 6%, сливки от 10 до 40%.

На экспертизу Роскачества отправились пять образцов молока жирностью от 3,5 до 6%. Среди них продукция марок:

— «Простоквашино»,

— «Коровка из Кореновки»,

— «Вологжанка»,

— «Княгинино»,

— «Вкуснотеево».

Роскачество проверило эти образцы по всем показателям. Это органолептические свойства, микробиология, наличие посторонних примесей, соответствие содержимого упаковки и надписи на ней, ну и, конечно, безопасность продукта.

После исследования выяснилось, что молоко всех торговых марок абсолютно безопасно и может претендовать на российский знак качества.

Помимо этого, стали известны победители рубрики «Пятерка лучших Роскачества». На этот раз в нее включали самые вкусные образцы творога жирностью 9%. Специалисты присудили по пять баллов и знаку качества творогу торговых марок «Агрокомплекс», «Вожгалы», «Томмолоко», President и «Белый город».

Еще больше информации о пользе и вреде продуктов, а также расширенные результаты исследований можно найти на сайте Роскачества.

Подписывайтесь на нашу группу в «Одноклассниках», чтобы не пропустить новые выпуски программы «Внимание! Еда!».