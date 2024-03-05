05 марта 2024, 16:08
Российского дирижера наградили орденом Британской империи
Дирижер Владимир Юровский стал рыцарем-командором Британской империи
Российского дирижера Владимира Юровского наградили Превосходнейшим орденом Британской империи и удостоили звания почетного рыцаря-командора. Регалии музыканту присвоили за заслуги в сфере искусства, сообщило InterMedia.
По данным агентства, речь идет о самом младшем ордене в британской наградной системе, он включает наибольшее число членов.
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Львиную долю кавалеров ордена составляют подданные Великобритании или других стран Содружества. Представителей иных государств принимают в орден в статусе «почетных членов», они смогут стать полноправными членами после принятия британского подданства.
В 2001–2013 годах Юровский руководил оперным фестивалем в Глайндборне, а с 2007 по 2021 — стал главным дирижером Лондонского филармонического оркестра.
Юровский входит в тройку постоянных дирижеров Оркестра Эпохи Просвещения наряду с сэром Саймоном Рэттлом и Иваном Фишером.
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