Общество 05 марта 2024, 16:08 Российского дирижера наградили орденом Британской империи Дирижер Владимир Юровский стал рыцарем-командором Британской империи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российского дирижера Владимира Юровского наградили Превосходнейшим орденом Британской империи и удостоили звания почетного рыцаря-командора. Регалии музыканту присвоили за заслуги в сфере искусства, сообщило InterMedia.

По данным агентства, речь идет о самом младшем ордене в британской наградной системе, он включает наибольшее число членов.

Реклама

Львиную долю кавалеров ордена составляют подданные Великобритании или других стран Содружества. Представителей иных государств принимают в орден в статусе «почетных членов», они смогут стать полноправными членами после принятия британского подданства.

В 2001–2013 годах Юровский руководил оперным фестивалем в Глайндборне, а с 2007 по 2021 — стал главным дирижером Лондонского филармонического оркестра.

Юровский входит в тройку постоянных дирижеров Оркестра Эпохи Просвещения наряду с сэром Саймоном Рэттлом и Иваном Фишером.