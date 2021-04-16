Российского депутата заподозрили в педофилии

Депутат Дятьковского районного совета Брянской области стал фигурантом дела о педофилии. Народному избраннику грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Следователи полагают, что мужчина мог вступить в половую связь с ребенком, «достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14 лет». В настоящее время он задержан.

Вместе с ним была задержана 19-летняя жительница Дятькова. Она подозревается в вовлечении потерпевшей девочки в занятие проституцией.

По предварительным данным, в период с февраля по март этого года девушка привела в дом к депутату девочку, чтобы тот переспал с ней за деньги. До этого задержанная уже заставляла ребенка заниматься проституцией. В доме депутата и девушки прошли обыски. Расследование дела продолжается.