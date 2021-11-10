Российского бойца ММА Жамалдаева арестовали по делу о наркотиках

Российского бойца смешанных единоборств Салмана Жамалдаева арестовали по делу незаконном хранении и перевозке наркотиков. В СИЗО спортсмен проведет один месяц и 30 суток.

Постановление об аресте вынес Кунцевский районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия. По этой статье Жамалдаеву грозят лишение свободы сроком от трех до десяти лет и штраф до 500 тысяч рублей.

По данным РЕН ТВ, боец ММА был задержан в аэропорту Внуково 8 ноября, при нем нашли запрещенные вещества. Источник телеканала сообщил, что он собирался вылететь в Грозный.

Жамалдаев является бойцом клуба «Ахмат» и бывшим чемпионом промоушенов WFCA и ACB в полулегком весе.

Помимо этого, он является чемпионом мира по шутбоксингу, чемпионом России по панкратиону, чемпионом юга России по грэпплингу и мастером спорта по вольной и греко-римской борьбе. За свою карьеру он провел 22 поединка по правилам ММА, 20 из которых завершились его победой.