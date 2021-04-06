Российского блогера заподозрили в присвоении денег на лечение детей

Многие пользователи обвинили известного блогера в обмане, заявив, что он присваивает себе средства, собранные для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. В ОНФ «За права заемщиков» обратились в Генпрокуратуру, чтобы она провела проверку, сообщил РЕН ТВ.

В ОНФ в марте поступило множество обращений от россиян, заявивших, что они пострадали от действий блогера Даниила Масленникова, известного как Бородатый Ден. Блогер на своей странице в Instagram призывал своих подписчиков принять участие в сборе средств на благотворительность.

В ОНФ заявили, что Масленников позиционировал себя как честного и доброго человека, призывая помогать детям, бездомным и приютам для животных. Но таким образом он якобы обманывал людей, а средства присваивал себе.

Блогер предлагал подписчикам покупать кроссовки, наушники, а также вкладывать средства в развитие его страницы. С каждого пользователя он получал разные суммы, от 1,5 тысячи до 60 тысяч рублей. С жалобами на блогера обратились более 20 человек, среди которых подписчики не только из России, но и других стран, включая Канаду, Австралию и Южную Корею. На его аккаунт подписано около 200 тысяч пользователей.

Ранее известный блогер Эдвард Бил стал участником масштабного ДТП в Москве, в результате которого пострадала женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.