Российского бизнесмена экстрадировали из Испании за неуплату налогов на 3 миллиарда рублей

Власти Испании экстрадировали российского бизнесмена Андрея Кушуля на родину. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму почти три миллиарда рублей. Об этом «360» сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Андрея Кушуля», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что бизнесмена обвинили по статьям «Организация и руководство уклонением от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере», а также «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По данным следствия, бизнесмен нарушал закон в период с 2011 по 2016 год. Являясь собственником 50% акций иностранных компаний «Акма Инжиниаринг Лимитед» и «Керинеа Лимитед» и будучи фактическим собственником группы компаний «Росан», он «руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов».

Участники преступной группы вносили в налоговые декларации заведомо ложную информацию. За счет этого они снижали налоговую нагрузку общества «Росан Трэйд», которое входило в группу компаний. В результате этого бюджет России потерял около трех миллиардов рублей налогов.

В Генпрокуратуре отметили, что после преступления предприниматель скрылся от правоохранителей — его объявили в розыск. Кушуля задержали в Испании в августе 2019 года. Ведомство направило запрос об экстрадиции зарубежным коллегам — они приняли положительное решение. Бизнесмена доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.