Общество 25 ноября 2022, 04:28 Российское вино заняло более половины рынка в стране «Известия»: российское вино заняло более половины рынка в стране Unsplash

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Российское вино занимает уже более половины рынка в стране. На местную алкогольную продукцию приходится 55%. О выходе отрасли на новую ступень заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на Первом Российском винодельческом форуме. Ее слова привели «Известия».

«Безусловно, выход отрасли на новую орбиту связан с принятием базового закона „О виноградарстве и виноделии“. Несмотря на антироссийские санкции, отрасль показывает устойчивый рост», — отметила Абрамченко.

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Она уточнила, что в 2021 году стали выращивать на 10% больше винограда по сравнению с 2020 годом. Прирост урожая составил 752 тысячи тонн. В 2022 году прогнозируется собрать до 760 тысяч тонн винограда. По отношению к 2021 году произошло и увеличение производства винодельческой продукции. Цифра выросла более чем на 9%.

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«Если 10 лет назад все знали о Кубани и немного о Ростовской области, то пять лет назад начали отмечать успехи виноделов Крыма и Севастополя. Сейчас мы обсуждаем развитие виноделия Дагестана, Ставропольского края, освоение регионов Нижней Волги и Северной Осетии», — подчеркнула вице-премьер.

К этому списку она добавила Самару, а также Воронежскую и Саратовскую области.