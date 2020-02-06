Российское правительство предложило поддерживать предпринимателей в Арктике

«Предлагаемый законопроектом комплексный подход обеспечивает создание условий для интенсификации социально-экономического развития Арктической зоны», — рассказали авторы законопроектов.

Нововведения позволят привлечь в Арктику более 6,7 триллиона рублей инвестиций в ближайшие 10 лет и создать около 30 тысяч рабочих мест. Документ начнет действовать через 3 месяца после его официальной публикации.