Российское правительство отправило в архив более 3,6 тыс советских актов

По данным издания, проект по отмене советских законов, не применяющихся на практике, но имеющих статус действующих, стартовал в прошлом году. Перечень этих документов разделен на три блока: правительственные акты РСФСР, правительственные акты Советского Союза и ведомственные постановления, инструкции и приказы.

Глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заметил, что не стоит разовым актом отменять все советские документы. По его мнению, надо работать аккуратно, идя по отраслям.

«Здесь должен быть соблюден принцип „не навреди“», — отметил парламентарий.