Российское правительство отправило в архив более 3,6 тыс советских актов
Кабмин РФ упразднил очередную порцию советских нормативных актов, которые потеряли свою актуальность. Под «регуляторную гильотину» попал 3621 документ, передает «Парламентская газета».
По данным издания, проект по отмене советских законов, не применяющихся на практике, но имеющих статус действующих, стартовал в прошлом году. Перечень этих документов разделен на три блока: правительственные акты РСФСР, правительственные акты Советского Союза и ведомственные постановления, инструкции и приказы.
Глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заметил, что не стоит разовым актом отменять все советские документы. По его мнению, надо работать аккуратно, идя по отраслям.
«Здесь должен быть соблюден принцип „не навреди“», — отметил парламентарий.