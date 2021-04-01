Российское посольство в КНДР сообщило о дефиците товаров и отъезде десятков дипломатов

Дефицит необходимых товаров возник в Северной Корее на фоне пандемии. Вместе с этим в стране действуют беспрецедентные по строгости тотальные ограничения. Все это привело к тому, что многие дипломаты покинули КНДР.

Как сообщило на своей странице в Facebook российское посольство в Северной Корее, в марте из страны выехали 38 иностранных граждан. Они прошли двухнедельный карантин в китайском Даньдуне и теперь из Шанхая или Пекина вылетят в свои страны.

Российские дипломаты пожелали коллегам счастливого возвращения на родину и заметили, что «за время жесткого многомесячного коронавирусного заточения особенно сблизились и подружились».

Представители РФ заметили, что всего на дипломатической службе в Пхеньяне остаются менее 290 человек со всего мира. Вероятно, иностранцы и дальше будут уезжать из страны.

«Покидающих корейскую столицу можно понять — далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем», — заметили российские дипломаты.

По их словам, в КНДР уже закрыты представительства Великобритании, Франции, Германии, Чехии, Польши, Италии, Швейцарии, Швеции, Бразилии, Венесуэлы, Нигерии, Пакистана. Кроме того, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций.

Всего в Пхеньяне остались девять послов и четыре временных поверенных в делах. Российское представительство, несмотря на трудности, продолжает свою работу.