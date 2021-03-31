Российское посольство в Италии подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе. Оно произошло во вторник.

«Подтверждаем задержание 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе», — рассказали в посольстве.

Диппредставители РФ заявили, что выясняют все обстоятельства случившего. Они выразили надежду на то, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях, сообщило РИА «Новости». От более подробных комментариев в ведомстве отказались.

Известно, что российский посол Сергей Разов приглашен в МИД Италии для беседы. Об этом написал ТАСС.

«Генеральный секретарь министерства Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова», — заявили в МИД.

Утром 31 марта стало известно, что накануне в Италии арестовали офицера при российском посольстве и офицера ВМС Италии. Их обвинили в шпионаже.

По данным итальянских СМИ, во время тайной встречи итальянец передал офицеру при посольстве РФ документы в обмен на деньги. Офицер из Италии был арестован, а «положение иностранного гражданина рассматривается в связи с его дипломатическим статусом».