Российское посольство подтвердило смерть миллиардера Сосина на Занзибаре

Российское представительство на Занзибаре (Танзания) подтвердило, что российский миллиардер Игорь Сосин скончался. Ему было 53 года.

Как сообщило РИА «Новости», обстоятельства смерти выясняются. Предварительной причиной называют инфаркт. Знакомые предпринимателя рассказали РБК, что весной он переболел COVID-19 и лечился в больнице в Коммунарке.

«Это трагедия и большая утрата, Игоря, конечно, не заменить, таких людей единицы, это не просто рядовой человек. Настоящий друг, талантливейший предприниматель», — заявил управляющий Only Wine Антон Белогородов.

Основатель инвестиционной компании Falcon Advisers Игорь Кованов добавил, что Сосин собирался оставаться на Занзибаре до 15–20 января.

Игорь Сосин в 1994 году открыл первые магазины «Старик Хоттабыч», которые специализировались на товарах для дома. Свою долю в бизнесе он продал в 2000-х, после чего начал сотрудничать с немецкой сетью OBI. Их партнерство продолжалось до 2016 года. Потом бизнесмен занялся развитием сети товаров для дома Modi.

Широкая публика узнала имя Игоря Сосина в декабре 2015 года — после убийства его бывшей жены Анастасии. Под подозрение попал их общий сын Егор Сосин. На тот момент ему было 19 лет.