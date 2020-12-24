Российское посольство подтвердило смерть миллиардера Сосина на Занзибаре
Как сообщило РИА «Новости», обстоятельства смерти выясняются. Предварительной причиной называют инфаркт. Знакомые предпринимателя рассказали РБК, что весной он переболел COVID-19 и лечился в больнице в Коммунарке.
«Это трагедия и большая утрата, Игоря, конечно, не заменить, таких людей единицы, это не просто рядовой человек. Настоящий друг, талантливейший предприниматель», — заявил управляющий Only Wine Антон Белогородов.
Основатель инвестиционной компании Falcon Advisers Игорь Кованов добавил, что Сосин собирался оставаться на Занзибаре до 15–20 января.
Игорь Сосин в 1994 году открыл первые магазины «Старик Хоттабыч», которые специализировались на товарах для дома. Свою долю в бизнесе он продал в 2000-х, после чего начал сотрудничать с немецкой сетью OBI. Их партнерство продолжалось до 2016 года. Потом бизнесмен занялся развитием сети товаров для дома Modi.
Широкая публика узнала имя Игоря Сосина в декабре 2015 года — после убийства его бывшей жены Анастасии. Под подозрение попал их общий сын Егор Сосин. На тот момент ему было 19 лет.