Российское посольство направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Госдепартамент США обвинили в «охоте» за россиянами по всему миру. Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста из-за экстрадиции Алексея Буркова из Израиля в Соединенные Штаты.

Российская дипмиссия потребовала, чтобы американская сторона строго соблюдала действующие двусторонние обязательства. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу посольства.

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«Предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном „охоты“ за нашими гражданами по всему миру», — пояснили в диппредставительстве.

Российские дипломаты, добавили в посольстве, должны в ближайшее время навестить Алексея Буркова, который находится в следственном изоляторе в штате Вирджиния.

«Находимся в контакте с его родственниками в России. Окажем Буркову всю необходимую помощь и поддержку», — заключили в российской дипломатической миссии.

Россиянин Алексей Бурков, задержанный в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, обвиняется в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. Если его признают виновным по всем статьям, то Буркову грозит до 80 лет тюрьмы.

Сам мужчина отрицает свою вину. В израильских тюрьмах он провел все время с момента задержания. На днях Буркова экстрадировали в Соединенные Штаты.