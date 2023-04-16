16 апреля 2023, 10:02
Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды
Отделение Henkel в России начало русифицировать бренды до окончания продажи активов
Немецкая химико-промышленная компания «Henkel Россия» которая работает в стране под названием Lab Industries, начала русифицировать свои бренды до окончания продажи активов, сообщило РИА «Новости».
В торговых сетях и на маркетплейсах появились товары Henkel в прежнем дизайне, но с названиями на русском языке: «Вернель», «Персил», «Бреф».
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В Lab Industries подтвердили, что с начала года «Henkel Россия» ведет свою деятельность как самостоятельная компания под новым названием. Сделка по продаже активов вышла на финальный этап.
«До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении <…> брендов», — рассказали в компании.
Ее представители уточнили, что «Вернель» представляет продукцию компании Lab Industries.
В конце марта стало известно, что Henkel нашла покупателей для своих 11 российских заводов. Год назад компания объявила о приостановке бизнеса в России, а затем решила окончательно уйти с рынка.
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