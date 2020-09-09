Российское пиво предложили маркировать

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства от Минпромторга прозвучала инициатива. Денис Мантуров предложил ввести маркировку алкоголя.

Денис Мантуров попросил правительство поддержать инициативу, потому что она поможет пресечь контрафактную и фальсификационную продукцию и тем самым обезопасить потребителей, сообщает ТАСС.

Глава министерства предложил начать с пива: «Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки».

Министр также напомнил, что в России нужно обязательно маркировать меховые изделия, табачную продукцию, обувь и лекарства. До конца 2020 года к этому списку добавятся фототовары, шины и парфюмерия, а с 2021 — молочная продукция.

По мнению чиновника, обязательное введение маркировки уже помогло некоторым компаниям начать зарабатывать легально, что позитивно сказалось на государственном бюджете. Также в этом случае есть плюсы и для потребителей, которые будут уверены в приобретаемом товаре.

Ранее в Минпромторге заявили о планах ввести маркировку на игрушки. По их мнению, это поможет бороться с незаконным оборотом продукции. Помимо этого, игрушки-подделки иногда вызывают у детей аллергию.